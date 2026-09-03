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- ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್, 4 ಸಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕರೆ, 5G ಡೇಟಾ! ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ!
ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್, 4 ಸಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕರೆ, 5G ಡೇಟಾ! ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ!
ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ನಡಿ ನಾಲ್ವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೇಟಾ, ಕರೆ, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಿಮ್ಗಳಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ. ನಾಲ್ವರ ಬಳಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲ್, ನಾಲ್ಕಾರು ಸಿಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಾವಿರಾರು ರೂಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾದಂತಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತೆ. ಅದರ ಬದಲು ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುವಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲವ? ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಇದೀಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ. ಒಂದೇ ಸಿಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ವರು ಕರೆ, ಡಾಟಾ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ!
ಏರ್ಟೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ
ಏರ್ಟೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾನ್, ಒಂದೇ ಸಿಮ್ಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಿಲ್, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕರು ಸದಸ್ಯರು ಬಳಸುವ ಸಿಮ್ಗಳ ನಂಬರ್ ಗೂ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆದಂತೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 2, 3, ಅಥವಾ 4 ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಿಮ್ಗಳು ಏರ್ಟೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮ್ಗಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಚಾರ್ಜ್?
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಳಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ನಂಬರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ₹699 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್-ಆನ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ 4G/5G ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು STD ಕರೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 6 ತಿಂಗಳ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, 12 ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ 100GB ಗೂಗಲ್ ಒನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಫರ್ಗಳು ಸೇರಿವೀ. ₹699 ಬೆಲೆ GST ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ..
3 ಸಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು?
ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ₹999 ಬೆಲೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಡ್-ಆನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4G/5G ಡೇಟಾ, ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, 12 ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್, 100GB ಗೂಗಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಂತಹ ಸಹ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.. ₹999 ಬೆಲೆಯು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೊದಲಿನದಾಗಿದೆ.
4 ಸಿಮ್ಗಳಿಗೆ ₹1,199 ಪ್ಲಾನ್
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೂ. 1,199 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಆಡ್-ಆನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4G/5G ಡೇಟಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು STD ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಉಚಿತ.. Amazon Prime, JioHotstar, Google One, Airtel Xstream Play ನಂತಹ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,199 ಆಗಿದ್ದು, GST ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಡೀ ಬಿಲ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್, ಒಂದೇ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 5G ಬಳಸಲು, 5G ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
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