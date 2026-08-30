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- BSNL ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್..! ಹೊಸ ಆಫರ್ಗೆ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಗಾಲು
BSNL ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್..! ಹೊಸ ಆಫರ್ಗೆ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಗಾಲು
ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ BSNL ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುವ ಹಲವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 485 ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ರೂ.485 ಪ್ಲಾನ್ಗೆ 72 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
BSNLನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ. 485 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ 72 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ; ಒಟ್ಟು 144GB
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 72 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಒಟ್ಟು 144GB ಡೇಟಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ SMS ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ರೂ.1 ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ BSNL ರೂ. 1 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ BSNL ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ಆಫರ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೂ. 1 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 24 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 1GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರೂ.1 ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀಡಿದ್ದ ರೂ. 1 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು 24 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು 1GBಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಆಫರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರೂ.2,399 ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 47 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
BSNL ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರೂ. 2,399 ವಾರ್ಷಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 47 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ 365 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಫರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 412 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
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