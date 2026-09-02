ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಒಪ್ಪೋ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. OPPO Find X9s 5G, Xiaomi Pad 8, Redmi Pad 2, ಮತ್ತು Redmi 15A ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ (Logistics) ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಒಪ್ಪೋ (OPPO) ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ (Xiaomi) ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ₹5,000 ದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
OPPO Find X9s 5G: ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ OPPO Find X9s 5G ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹5,000 ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
12GB RAM + 256GB Storage ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ₹79,999 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ₹84,999
12GB RAM + 512GB Storage ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ₹89,999 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ₹94,999
ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.59-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: MediaTek Dimensity 9500s SoC (LPDDR5x RAM & UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್).
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ + 50MP ವೈಡ್ + 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ತ್ರಿವಳಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡ್: 7025mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ 80W ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: Android ಆಧಾರಿತ ColorOS 16.
Xiaomi Pad 8, Redmi Pad 2 & Redmi 15A ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಸಂಜು ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ 'ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ 360' ದೃಢೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹1,000 ರಿಂದ ₹3,000 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Xiaomi Pad 8
- 12GB + 256GB Standard: ₹43,999 ರಿಂದ ₹46,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ .
- 12GB + 256GB Nano Texture: ₹45,999 ರಿಂದ ₹48,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
Redmi Pad 2 (ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್)
- 4GB + 128GB (Wi-Fi): ₹18,999 ರಿಂದ ₹19,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
- 4GB + 128GB (Cellular): ₹19,999 ರಿಂದ ₹20,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
- 6GB + 128GB (Cellular): ₹22,999 ರಿಂದ ₹23,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
- 8GB + 256GB (Cellular): ₹24,999 ರಿಂದ ₹25,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
Redmi 15A (ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್)
- 4GB + 64GB: ₹15,999 ರಿಂದ ₹16,499 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
- 4GB + 128GB: ₹17,499 ರಿಂದ ₹18,499 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
- 6GB + 128GB: ₹19,499 ರಿಂದ ₹20,499 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜಿಗಿದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಹಡಗು/ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು (Logistics Costs) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಈ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೂತನ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪೋ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಕ್ರೋಮಾ (Croma) ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.