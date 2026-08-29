'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ 'ವಿಷಯಸ್ ಫೈಟ್' ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ, ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಸರ್ಕಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ವಿಷಯಸ್ ಫೈಟ್’. ಇದರ ಅಬ್ಬರ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಜನ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಬಿಹೈಂಡ್-ದಿ-ಸೀನ್ಸ್ (BTS) ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ, ‘ವಿಷಯಸ್ ಫೈಟ್’ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರದಂತೆ ಅಥವಾ ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ’ಯಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಚಾಕುಗಳು, ಬಿಸಿ ಸ್ಟೌವ್, ಕುದಿಯುವ ನೀರು... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸದಾ ಚಲನಶೀಲ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ಟೆಂಟ್ನೊಳಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ‘ವಿಷಯಸ್ ಫೈಟ್’ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ರಿ ಅವರ ಈ ಶೈಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ತಾಲೀಮು ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್. ಯಶ್ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಅವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡುವ ಯಶ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೆರ್ರಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್'
ಯಶ್ ಅವರ ‘ಮ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಾಗರ್’, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಪೆರ್ರಿ, ಅವರನ್ನು 'ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಯಶ್ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜಾನ್ ವಿಕ್’ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜರ್-ದ್ಯಾನ್-ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶೈಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಲೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೆರ್ರಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ನಟನೆ ನಿಖರತೆ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರನ್ನೂ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತು ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪೆರ್ರಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮತ್ತು ಯಶ್ ಒಂದು “ವೆರಿ ಫಾರ್ಮಿಡಬಲ್ ಟೀಮ್” (ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ತಂಡ) ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ‘ವಿಷಯಸ್ ಫೈಟ್’, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಯಾಕೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಬಿಹೈಂಡ್-ದಿ-ಸೀನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸೆಟ್, ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಹಯೋಗ... ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.