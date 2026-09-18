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- ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ಎಂಟ್ರಿ: ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ಎಂಟ್ರಿ: ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋನಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೋನಿಷಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಯ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೋನಿಷಾ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೋನಿಷಾ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ನೀಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೋನಿಷಾ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಈ ಕನಸಿಗೆ ತಂದೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೇಲರ್, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮೋನಿಷಾ
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೋನಿಷಾ ಅವರ ನಟನೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ನಟನೆಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೂ, ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋನಿಷಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ.
ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ?
ಒಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್, ‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಿನಿ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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