ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನೈಜ ಬದುಕಿನಿಂದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಅಲಂಕೃತ ಸೆಟ್ಗಳ ಬದಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದ ನಗರದ ಮೂಲೆ-ಮೂಲೆಗಳ ನೈಜ ಬದುಕನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ನಟರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಸುತ್ತಲಿನ ಬದುಕನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕೃತಕತೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಯಿತು. ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ನೀವು ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿನಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ’
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ರೂಪ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿನಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನನ್ನ ನೋವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ನೋವೇ. ಆ ಮೂಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿನಯ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮೋನಿಷಾ ಎಂಟ್ರಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೋನಿಷಾ.
ನಾನು ಅವರ ಮಗಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ‘ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡ ಮೋನಿಷಾ
ನಗರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮೋನಿಷಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತಂತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಸದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ನಾವು ಬೆಳೆದುಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನೈಜ ಬದುಕನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಅಪ್ಪ, ‘ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬದುಕುವ ಜಗತ್ತು ಇದೇ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸು, ಅವರ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ
ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿನಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಾದಗಳೇನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ದೃಶ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಈ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿನಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದಿಗೂ ‘ಇದನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ‘ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನಾನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿನಯ್ ಇದ್ದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನನಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಬಂದಾಗ ವಿನಯ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾತ್ರಿ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವಿನಯ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ, ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ‘ದುನಿಯಾ ಟಾಕೀಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ’ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಆರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ, ಶಿವಸೇನಾ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ದೀಪು ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.