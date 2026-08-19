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- ‘ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ಟನ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ’: ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ‘ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್’ ಲುಕ್ ವೈರಲ್!
‘ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ಟನ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ’: ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ‘ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್’ ಲುಕ್ ವೈರಲ್!
‘ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್’ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೋನಿಷಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಸದ್ಯ ‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಮೋನಿಷಾ, ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇದೀಗ ‘ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್’ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೋನಿಷಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೋನಿಷಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್’ ಲುಕ್
ತಮ್ಮ ಲುಕ್ನ ಹಿಂದಿನ ಐಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ‘ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ಟನ್’ ವೈಬ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಶವಿರುವ KSIC ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಶೇಡ್ನ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಗೂ ಇತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗಮನ
ಈ ಲುಕ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಥೀಮ್ಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲುಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ
ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೋನಿಷಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಈ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋನಿಷಾ ಅವರ ಈ ‘ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್’ ಲುಕ್ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ‘ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್’ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಮೋನಿಷಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೊಬಗು ಹಾಗೂ ‘ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ಟನ್’ ಪ್ರೇರಿತ ಫ್ಯಾಷನ್-ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಸುಂದರ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
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