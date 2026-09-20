ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ 5 ರಾಶಿ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು. ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹೇಳುವ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಇತರರು ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ತಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರಲು ಬಯಸುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಸರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
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