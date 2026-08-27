- Home
- Life
- Relationship
- Chanakya Niti in Kannada: ಈ 4 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ
Chanakya Niti in Kannada: ಈ 4 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ
Chanakya Niti in Kannada: ಶುಚಿತ್ವವೇ ಸುಖದ ಮೂಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆ 4 ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುವು?
ಆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುವು?
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ 'ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
1. ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಂಗದ ನಂತರ
1. ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಂಗದ ನಂತರ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹವು ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಡ್ಡು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಿನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಸಾಜ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸೋಪು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮಲಿನತೆ ದೂರವಾಗಿ ದೇಹವು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ
2. ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಚಾಣಕ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಲಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
3. ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ
3. ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದ ಹೊರತು ದೇಹವು ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.
4. ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ (ಕ್ಷೌರ)
4. ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ (ಕ್ಷೌರ)
ಪುರುಷರು ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡವನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ (Shaving) ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಕೂದಲುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲುಗಳು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೌರದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.