Chanakya niti: ಈ 5 ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ 5 ರೀತಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ತುಂಬಾ ನೇರ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜನರು
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಕ್ರ ಮರಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ತುಂಬಾ ನೇರ, ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮೊದಲು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಇತರರ ಮೋಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಇತರರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವವರು
ಖಂಡಿತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸದೆ ನಂಬುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ
ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ರಹಸ್ಯಗಳು, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಜನರು ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾದರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬುತ್ತಾನೆ.
ದುರಾಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಜನರು
ದುರಾಸೆಯು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಮಿಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಜನರನ್ನು ವಂಚಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜನರು
ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸದ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾರ ನಕಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
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