Chanakya Niti: ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು
ಮದುವೆಯ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮದುವೆಯ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ
ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಭದ್ರತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಾರದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧ್ಯಯನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಾಣಕ್ಯನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ? ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಗಳಗಳು, ವಿವಾದ ಸ್ಥಳ
ಜಗಳಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವಿರುವ ಸ್ಥಳ
ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸುತ್ತಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀಡಿದ ಈ ಸೂಚನೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣ, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
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