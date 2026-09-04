UIDAI: ಆಧಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ!
ಆಧಾರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ದುರುಪಯೋಗದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬದುಕಿದೆ ಆಧಾರ್ ಬಹುಮುಖ್ಯ!
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಧಾರ್ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ, ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನದ (Data Theft) ಅಪಾಯಗಳೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಮೋಸಕ್ಕೆ ದಾರಿ!
ಅನೇಕ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಫೋಟೋಕಾಪಿ (Xerox) ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚು (Biometric) ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಯಾರಾದರೂ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದರೇನು?
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಾಗಿ OTP, ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಐರಿಸ್ (ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್) ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಯು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (UIDAI) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮೂದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಎ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
1. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ Google Play Store ಅಥವಾ Apple App Store ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ mAadhaar ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
2. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ OTP ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
3. ಆ್ಯಪ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 4-ಅಂಕಿಯ ರಹಸ್ಯ ಪಿನ್ (PIN) ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ.
4. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ 'My Aadhaar' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿ.
5. 'Security' ಟ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 'Aadhaar Authentication History' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
6. ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಈ 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ!
1947 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ; ತಕ್ಷಣವೇ UIDAI ನ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1947ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ; mAadhaar ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿರುವ 'Biometrics Lock' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣ; ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು!
ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವಾಗ 'Masked Aadhaar'(ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳು ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ) ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.