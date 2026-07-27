ಎಲ್ಲಾ Money Plantನಿಂದ ಹಣ ಬರಲ್ಲ… ಈ ವಿಶೇಷ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Golden Pothos: ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೋಥೋಸ್' ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವ 3 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಈ ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸಿ
ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೋಥೋಸ್' ನೆಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ; ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ-ಹಳದಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಯ ಬಣ್ಣವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹಣ ಚುಂಬಕದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿಕ್ಕಿನ ರಹಸ್ಯ
ಸರಿಯಾದ ಸಸ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲೆ. ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೋಥೋಸ್ ಇರಿಸಿ. ಈ ದಿಕ್ಕು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ
ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೋಥೋಸ್ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಮರದ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಸಸ್ಯವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ
ಈ ಸಸ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೋಥೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲೆಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಬೇಕು. ಒಣ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಗಾಜು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ?
ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೋಥೋಸ್ ನೆಡುವುದನ್ನು ಶುಭ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಜು ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಲಿ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಡಿ
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೋಥೋಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.