ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ "Only" ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾರೂ ಬದಲಾಯಿಸದಂತೆ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ Only (ಮಾತ್ರ) ಎಂದು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ Ten Thousand Rupees Only ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದದ ಹಿಂದೆ ಮಹತ್ವದ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣವಿದೆ.

ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣವುಂಟು

ಮೊತ್ತದ ನಂತರ Only ಎಂದು ಬರೆಯುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು (Ten Thousand Rupees) ಎಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಮುಂದೆ ಐದು ನೂರು (Five Hundred) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಚೆಕ್, ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. Only ಎಂದು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ..ಮೊತ್ತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ Only ಎಂದು ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಫಾರಂ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆನವಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

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ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ತಾಳೆ: ನೀವು ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮೊತ್ತ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಡಿ: ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "/" ಅಥವಾ "-" ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ: ಯಾವುದೇ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ "Only" ಎಂದು ಬರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಗಳಿಕೆಯ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ!