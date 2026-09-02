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- ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ; ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹3,337 ಕೋಟಿ! ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?
ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ; ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹3,337 ಕೋಟಿ! ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೈಲ್ವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳೇ ಟಾಪ್
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ. ರೈಲ್ವೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾರಿಗೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ನವದೆಹಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ: ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವನ್
ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನವದೆಹಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3,337 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 3.93 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದೂರದ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 16 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
2. ಹೌರಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ: ಆದಾಯ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೌರಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ವಾರ್ಷಿಕ 1,692 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6.13 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. 1854ರಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಿತ್ತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿದೆ.
3. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಧಾನಿಯ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,299 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 3.06 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು. 1873ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 150 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
4. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ: ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ವಾರ್ಷಿಕ 1,276 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.77 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 1874ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್-ವಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸುಮಾರು 720 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
5. ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್: ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ
ದೆಹಲಿಯ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ವಾರ್ಷಿಕ 1,227 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1.45 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತರ ಟಾಪ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ 1,200 ಕೋಟಿ ದಾಟಿರುವುದು ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ (₹1,036 ಕೋಟಿ) ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ (₹1,010 ಕೋಟಿ) ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.