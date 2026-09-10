ಪೌಡರ್ ಬೇಡ, ನೆನೆಸೋದು ಬೇಡ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಳಸಿ, ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇಂಕ್ ಕಲೆ ಮಾಯ
How to remove pen ink from clothes: ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಇಂಕ್ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸಿ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಾಯಿ ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಶಾಯಿ ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಗೀಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಿನ ಶಾಯಿ ಸೋರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ಚಿಫ್ಗೆ ಪೆನ್ನಿನ ಕಲೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ತ್ರಾಸದಾಯಕ. ಈ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡುವುದು, ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಯಾವುದೇ ತಲೆನೋವು ಬೇಡ. ಹೌದು, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಯಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಡೆಟಾಲ್ ಹ್ಯಾಕ್?
ಏನಿದು ಡೆಟಾಲ್ ಹ್ಯಾಕ್?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಕ್ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ (First Aid Kit) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಡೆಟಾಲ್' (Dettol) ದ್ರಾವಣವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸಿದ್ಧತೆ: ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಡಿ (ಇದರಿಂದ ಇಂಕ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ).
ಡೆಟಾಲ್ ಬಳಕೆ: ಶಾಯಿ ಹರಡಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹನಿ ಡೆಟಾಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಬಳಕೆ: ನಂತರ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ (Earbud) ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಲೆಯಾಗಿರುವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ (ರಬ್ ಮಾಡಿ).
ಮಾಯವಾಗುವ ಕಲೆ: ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಯಿಯ ಅಂಶವು ಡೆಟಾಲ್ ಜೊತೆ ಕರಗಿ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೊಳೆಯಿರಿ: ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಶಾಯಿಯು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಕಗಳ (Solvents) ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡೆಟಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಣಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯ ನೂಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಕಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ಈ ವಿಧಾನವು ಕಾಟನ್, ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ನಂತಹ ದಿನಬಳಕೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆದರೆ ರೇಷ್ಮೆ (Silk) ಅಥವಾ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಬಟ್ಟೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಳಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ (Patch test) ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೀವೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಈ ವಿಧಾನ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಇಂಕ್ ಕಲೆ ಕಂಡು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಡೆಟಾಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ..
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