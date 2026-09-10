World Suicide Prevention Day: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಕಟವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ನಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ತೀವ್ರವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ 'ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದಿನ'ದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತನೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಮುಗುಳ್ನಗುವ ಮುಖದ ಹಿಂದೆ ಆತಂಕ, ಏಕಾಂತ, ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವು ಅಡಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆ ದಿನದ ಸಂದೇಶವೂ ಇದೇ ಮೌನವಲ್ಲ, ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ 7.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 7.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೂ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಅದು ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
2026ರ ಸಂದೇಶ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಿಸೋಣ
2026ರಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು” ಎಂಬ ಥೀಮ್ನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಯ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅನೇಕರು ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡದೆ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಾಶರಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಚನೆಯ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಏಕಾಂತ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ.
ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆ ದಿನದ ಮಹತ್ವವೇನು?
ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆ ದಿನವನ್ನು 2003ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ (IASP), ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ನೋವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸೂಕ್ತ ನೆರವಿನತ್ತ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.