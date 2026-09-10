ಧೂಳು-ಮಾಲೀನ್ಯದ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಾ? ಈ 8 ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ!
ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
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ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ 8 ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳು
ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳಿವೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
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ಟೊಮೆಟೊ
ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪಿನ್ ಎಂಬ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೈಕೋಪಿನ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
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ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಕ್ಷಣೆ
ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
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ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಅರಿಶಿನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ 'ಕುರ್ಕುಮಿನ್' ಎಂಬ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಸೇವಿಸುವ ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
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ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ (ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ) ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ಅಸ್ತಮಾ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಮೊಸರು
ಮೊಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸೆಲೆನಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿಡಿ (COPD) ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
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ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಉರಿಯೂತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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