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- ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.. ಹಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ
ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.. ಹಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ
How to use idli stand properly: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಡ್ಲಿಗಳು ನೀರು-ನೀರು ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್.
ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ
ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಳಗಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ಜಿಗುಟಾಗುವುದು (Messy/Soggy) ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸದೇ ಇರುವುದು!
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುವಾಗ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಏನು?
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುವಾಗ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಏನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು (Steam holes) ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ.
ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಡಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಡಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
*ಮೊದಲ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಇಡ್ಲಿಯ ನೇರಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ತಟ್ಟೆಯ ರಂಧ್ರಗಳು ಬರುವಂತೆ (ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ) ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಇಡ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಕೂರಬಾರದು.
*ಈ ರೀತಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟಾಗ, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಬೆಯು (Steam) ಸುಲಭವಾಗಿ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ.
*ಇದರಿಂದ ಹಬೆಯ ನೀರು ಇಡ್ಲಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಜಿಗುಟಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇಡ್ಲಿಗಳೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ...ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ
ನೆನಪಿರಲಿ...ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ
ಇಡ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಕೇವಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು; ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ನೀರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗು (Ferment) ಬಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ಹದದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ!
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