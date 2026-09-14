ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ಸೇರಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಚಂದ್ರನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2026 ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:48 ಕ್ಕೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ
ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಗಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು.
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