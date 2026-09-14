Kannada

ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

life Sep 14 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:ಇತರೆ
Kannada

ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್‌ಗಳು

ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಪೈಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾಲರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
Kannada

ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಡ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

Image credits: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
Kannada

ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಇರಬಾರದು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: ಸ್ವಂತ
Kannada

ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳು

ಲೋಳೆಸರ (ಅಲೋವೆರಾ) ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಇಲಿಗಳು ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.

Image credits: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
Kannada

ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: iSTOCK
Kannada

ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು

ಹಾವುಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ಚುರುಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: ಗೆಟ್ಟಿ

Vintage Earrings: ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಓಲೆಗಳೇ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್; ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಣ್ಣು!

ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್‌ಬೈ.. ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು

Hair Growth: ಕೂದಲು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ

ಶೇ.99 ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯ: ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಮೇಲೆ ಈ ವಕ್ರ ಗೆರೆಗಳು ಏಕಿರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?