ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಲರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಲೋಳೆಸರ (ಅಲೋವೆರಾ) ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾವುಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ಚುರುಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತವೆ.
Vintage Earrings: ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಓಲೆಗಳೇ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್; ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಣ್ಣು!
ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ.. ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು
Hair Growth: ಕೂದಲು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ
ಶೇ.99 ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯ: ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಮೇಲೆ ಈ ವಕ್ರ ಗೆರೆಗಳು ಏಕಿರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?