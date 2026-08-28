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- ಟಾಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ.. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಟಾಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ.. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
Laundry tips: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವ ಸರಳ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಷಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಆಂಡ್ರೇ ಸುಪ್ರುನೋವ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಯಂತ್ರದ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸವೆಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೆಚ್ಚು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲ್ಲ
ಸುಪ್ರುನೋವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಜನರು ಸೂಚನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಪಿನ ಅಂಶವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಡ್ರಮ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಹಾಕಿ
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಹಾಕಿ
ಅನೇಕ ಟಾಪ್-ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಪು ಕರಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸೋಪ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಮ್ನ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಸೋಪು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ
ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತುರ್ತಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಲೋಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ವಾಷರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮಾರಿಸನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಷಿನ್ ಅಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (out-of-balance). ಇದರಿಂದ ಯಂತ್ರವು ಪದೇ ಪದೇ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಒಗೆಯುವ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಭಾರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ತೂಕವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೆ, ವಾಷರ್ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಗೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ (delicate) ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭಾರವಾದ ಬಾತ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ (Overfill)
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ (Overfill)
ವಾಷರ್ ಒಳಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ತುರುಕಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರವು ಉದ್ದನೆಯ ಅಜಿಟೇಟರ್ (Agitator - ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬ) ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ವಾಶ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಜಿಟೇಟರ್ ಇರುವ ಮಷಿನ್
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಜಿಟೇಟರ್ ಇರುವ ಮಷಿನ್
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಕಂಬದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಿ. ಡ್ರಮ್ನ 2/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸಿ. ಅಜಿಟೇಟರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಬದಿಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಅಜಿಟೇಟರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಾಶ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುವ ಮಷಿನ್: ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 2/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸಿ.
ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು (ಸಾಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ಡ್ರಮ್ನ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. "ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸುಪ್ರುನೋವ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ
ವಾಷರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾಷರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
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