ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮನೆಯ ಕುಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಪಕ್ವವಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ದುಬಾರಿ ಏಲಕ್ಕಿ
ಭಾರತೀಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಕತ್ ದುಬಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾ?
ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು. ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಕುಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಪಕ್ವವಾಗಿರುವ ಬೀಜ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡಿಹುಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಜ ಹಾಕಿ
ಬಳಿಕ ಚೂರೇ ಚೂರು ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ. ಬೆರಳಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕದಡಿದರೂ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಕುಂಡ ಇಡಿ
ಬಳಿಕ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಡವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಬಿರುಬಿಸಿಲಾಗಲೀ, ತುಂಬಾ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
ಇಷ್ಟಾದರೆ ಕ್ರಮೇಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕುವುದು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ವೇಸ್ಟ್.
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