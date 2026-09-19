ಮನೆಯ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ಪುದೀನಾ ಕಾಡಿನಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
How to grow mint from stems at home: ಪುದೀನಾ ಎಲೆ ಬಳಸಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಗಂಧ-ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಆ ಪುದೀನಾ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾದ ಪುದೀನಾ ಗಿಡವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕುಂಡದ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾದ ಪುದೀನಾ
ಕುಂಡದ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾದ ಪುದೀನಾ
ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪಲಾವ್, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪುದೀನಾ ತಂದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು (Stems) ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವರೂ ಸಹ ಈ ಪುದೀನಾ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂಡದ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾದ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯಬಹುದು!
ಈ ವಿಧಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಈ ವಿಧಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವರು ಪುದೀನಾ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಬೇರು ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರಲು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಳೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯುವ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್' ಇಲ್ಲಿದೆ
ವೇಗವಾಗಿ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯುವ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್' ಇಲ್ಲಿದೆ
ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು (Nodes) ಗುರುತಿಸಿ: ಪುದೀನಾ ಕಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆ ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು (Nodes) ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಬೇರು ಮತ್ತು ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು.
ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ: ಆ ಗಿಣ್ಣಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಇಂಚು (Half inch) ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಯ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ (ಅಸಲಿ ಟ್ರಿಕ್)
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ (ಅಸಲಿ ಟ್ರಿಕ್)
ಈ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ (ನೆಟ್ಟಗೆ) ನೆಡಬೇಡಿ! ಬದಲಿಗೆ, ಹೂವಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ (Horizontally) ಇಡಿ.
ನಂತರ ಆ ಗಿಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ, ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ.
ಫಲಿತಾಂಶ
ಫಲಿತಾಂಶ
ಕಡ್ಡಿಯು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗಿಣ್ಣಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಬಲವಾದ ಬೇರುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಿಗುರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪುದೀನಾ ಕಾಡಿನಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ!
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