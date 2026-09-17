ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತವೆ ಹಾವುಗಳು.. ಸದ್ಗುರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರೋಚಕ ಸತ್ಯ!
Why cobras like copper: ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನಿರ್ಜನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 'ತಾಮ್ರ'ಕ್ಕೆ (Copper) ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳವರೆಗೂ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಮ್ರಕ್ಕೂ, ನಾಗರಹಾವುಗಳಿಗೂ (Cobra) ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ! ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಯಾಕೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಾಮ್ರವೇ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಾಮ್ರವೇ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹ
ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲೋಹಗಳು ಜೀವದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಮ್ರವು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿರುವ ‘ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ’ಗೆ (Life Energies) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಾಮ್ರವೇ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹವಾಗಿದೆ.
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಬರುವುದೇಕೆ?
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಬರುವುದೇಕೆ?
ಯಾರೂ ಓಡಾಡದ ಒಂದು ನಿರ್ಜನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಬಂದರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು (Coil up) ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! ಇದು ಕಾಡಿನ ಹಾವುಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಡವಳಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರು.
ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ (Snake charmers) ಈ ರಹಸ್ಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಗರಹಾವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಆ ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಹಾವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ನಾಗರಹಾವು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ— ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ 'ಜೀವಶಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ' (Life Intensity) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (High Pitch / Intensity), ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಆ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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