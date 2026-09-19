ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ರೇಷ್ಮೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಲೇಸ್ನಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗೂ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಡೀಪ್ ವಿ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಬೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ರಿಚ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಫುಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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