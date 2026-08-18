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- Snake Repellent Plants: ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!
Snake Repellent Plants: ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಒಣ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭದ್ರತೆ!
ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ತೇವಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಹಳ್ಳಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಗರಗಳ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿಲ್ಲಾಗಳಿಗೂ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಖಾರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಇಡುವ ಗಿಡಗಳು
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅಥವಾ ಖಾರ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಗಿಡಗಳ ಬಳಿ ಬರಲು ಅವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
• ಸರ್ಪಗಂಧ: ಇದನ್ನು ಪಾತಾಳ ಗರುಡ ಅಥವಾ ಪಾತಾಳ ಗಂಧಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಈ ಗಿಡದ ಬೇರು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಖಾರ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
• ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ: ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಸಿನ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಿಂದ ಬರುವ ಖಾರವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಸುವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳ ಖಾರ ವಾಸನೆಯೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್:
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿ ಜಾತಿಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಹಾವುಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡವು ಹಾವುಗಳಿಂದ 100% ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇವು ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚೆಂಡು ಹೂವು
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದವಾಗಿ ಅರಳುವ ಮುದ್ದೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಕಾರದ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಕೇವಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಬೇರು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಶೇಷ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
• ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
• ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿ, ಹಳೆಯ ಕಸ, ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಾರದು.
• ಹಾವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾದ ಇಲಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
• ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವು ಕಂಡರೆ, ನೀವೇ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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