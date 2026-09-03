ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆ
ಸಹಾರನ್ಪುರದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆರ್ಬಿಐ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಈ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
17 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು
ಸಹಾರನ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ(ಪಿಎನ್ಬಿ) ನೋಟು ಶೇಖರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತನಿಖೆಗೆಂದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3 ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
RBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆ
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಬಿಐ ಶಾಖೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲೆಂದು 11.50 ಕೋಟಿ ರು.ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಎನ್ಬಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ 4.3 ಲಕ್ಷ ರು. ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಪತ್ತೆಗೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
500 ರು. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ 148 ಕಟ್ಟುಗಳು
ಆ.9ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ, ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 500 ರು. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ 148 ಕಟ್ಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7.40 ಕೋಟಿ ರು. ಆಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 17 ಕೋಟಿ ರು. ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು
ಸಿಸಿಟೀವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಂ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ಚೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ನೋಟಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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