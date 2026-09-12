ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರೈತ ಅರ್ಜುನ್ ಸಬಳೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಬೆರಾ ಬೆಳೆದು ದಿನಕ್ಕೆ ₹12,000–₹13,000 ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ವಹಿವಾಟು ₹3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸುಮಾರು ₹2.5 ಲಕ್ಷ. ಪಾಲಿಹೌಸ್, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು.

ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ!

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರೈತ ಅರ್ಜುನ್ ಸಬಳೆ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಬೆರಾ ಬೆಳೆದು ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹12,000–₹13,000 ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ವಹಿವಾಟು ₹3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸುಮಾರು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಎಂದು Moneycontrol ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ

ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೆಂಡುಹೂವು ಬೆಳೆದು, ಮುಂಬೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕಂಡು ಬದಲಾಯಿತು ಕೃಷಿಯ ದಾರಿ

Related Articles

Related image1
Success Story: ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ, 20 ವರ್ಷ ಸಾಧು ಅವತಾರ; ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೈನಿಕನಾದ ಯೋಧ!
Related image2
Farmer Humiliation ರೈತನಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಪಮಾನ ಪ್ರಕರಣ, 9.40 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಿ ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ!

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜುನ್, ಪಾಲಿಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗುಲಾಬಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. 2016ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಗುಂಠೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹8,000 ಹೂ ಸಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೂವನ್ನು ₹5ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹2,500 ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಮುಂದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.

ಈಗ 16 ಸಾವಿರ ಗುಲಾಬಿ, 16 ಸಾವಿರ ಜರ್ಬೆರಾ ಗಿಡಗಳು!

ಇಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಬೆರಾ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 16,000 ಗುಲಾಬಿ ಹಾಗೂ 16,000 ಜರ್ಬೆರಾ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 1,000 ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು 2,000 ಜರ್ಬೆರಾ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಾಸರಿ ₹5ರಂತೆ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ₹4ರಂತೆ ಜರ್ಬೆರಾ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದರಿಂದ ದಿನದ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹13,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಹೌಸ್, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾರಾಟ..!

ಅರ್ಜುನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರವಾಗುವ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ವೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬದಿಯ ಪರದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಪಾಲಿಹೌಸ್‌ಗೆ 2015–16ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!

ಹೂಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜರ್ಬೆರಾಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಡೋದರಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಸೀಮಿತ ಜಮೀನಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಯಶೋಗಾಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.