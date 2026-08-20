ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೇವಲ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯಲು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Facts About Mosquito: ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೀರುತ್ತೆ? ಕತ್ತಲಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ? ಕೇವಲ ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಮಾತ್ರ ಇವು ಬದುಕುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತುಂಬಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ರಕ್ತ ಹೀರೋದ್ಯಾಕೆ?
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಉರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊತವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಏಕೆ ಹೀರುತ್ತವೆ? ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೂ ರಕ್ತ ಹೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವೂ ಅಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ರಕ್ತ ಹೀರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜೈವಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ರಕ್ತ ಹೀರುತ್ತವೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳೇ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ರಕ್ತ ಹೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳೆರಡೂ ಸಸ್ಯಗಳ ರಸ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಮಕರಂದದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಲ್ಲ!
ರಕ್ತವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಲ್ಲ. ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮಕರಂದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ರಕ್ತ ಹೀರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಏಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ?
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಕಚ್ಚಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಾಸನೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನುಷ್ಯರಿರುವುದರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ತುರಿಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ರಕ್ತ ಹೀರುವಾಗ ಚರ್ಮದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು (saliva) ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ತುರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಲಾಲಾರಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೂ ರೋಗ ಹರಡಿಸುತ್ತವೆಯೇ?
ಎಲ್ಲಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೂ ರೋಗ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
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