ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ: ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಂಜರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈದ್ಯರ ಉತ್ತರ!
Salt vs sugar for heart: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಡಬೇಕಾ? ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸದಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಅದ್ಭುತ ಅಂಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯ. ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೃದಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಹೊರಟಾಗ ಹಲವರಿಗೆ ಕಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ— ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಎರಡೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ!
ಎರಡೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ!
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಎರಡೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ. ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆರಡರ ಸಮತೋಲನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
1. ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಬರುವ ಆಪತ್ತು
1. ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಬರುವ ಆಪತ್ತು
ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಪ್ಪು (ಸೋಡಿಯಂ) ಅತ್ಯಗತ್ಯ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗಲೇ ಅಸಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೊರೆ: ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (High BP) ದಿಢೀರ್ ಏರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ: ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart Attack) ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಮುಂತಾದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
WHO ನಿಯಮ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಅಂದಾಜು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್) ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಡುಗೆಯ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಪ್ಪಳ, ಸಾಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಗಿರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
2. ಸಿಹಿ ವಿಷ
2. ಸಿಹಿ ವಿಷ
ಸಕ್ಕರೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಹಿಡನ್ ಶುಗರ್' (Hidden Sugar) ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ: ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 'ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ'ಗಳಿರುತ್ತವೆ (Empty Calories). ಇದು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೊಜ್ಜಿಗೆ (Obesity) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬಂದು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ.
WHO ನಿಯಮ: ದಿನನಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 10% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ) ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು 5% ಗೆ (25 ಗ್ರಾಂ / 5-6 ಚಮಚ) ಇಳಿಸಿದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು..
ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈ ಬಿಪಿ (ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ) ಇದ್ದರೆ: ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ: ನೀವು ಮೊದಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಿ (Disclaimer): ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
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