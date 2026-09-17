ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 76ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ವಡ್ನಗರದ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಶಮಲ್ದಾಸ್ ಮೋದಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ-ಸುಧಾಮನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ; ‘ನೀವು ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಸುದಾಮ’!
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಡ್ನಗರದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಶಮಲ್ದಾಸ್ ಮೋದಿ ಬರೆದಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮರೆಯದ ಶಮಲ್ದಾಸ್, ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ 76ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘ನೀವು ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಸುದಾಮ’
ಶಮಲ್ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುದಾಮನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುದ್ದೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಸ್ನೇಹದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಡ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ನೆನಪು
ವಡ್ನಗರದಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ದಿನಗಳನ್ನು ಶಮಲ್ದಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 1950ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ವಡ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
ಹಟ್ಕೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಶಮಲ್ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಡ್ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಟ್ಕೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ದೊರೆಯಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಡ್ನಗರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿದ ಗೆಳೆಯ
ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಊರಾದ ವಡ್ನಗರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶಮಲ್ದಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೂಳು-ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇದೇ ಊರು ಇಂದು ತನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಶಮಲ್ದಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಉಳಿದಿರುವ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಕುರಿತ ಈ ಪತ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.