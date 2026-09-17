ಅಸಮರ್ಪಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿವಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್‌ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 75,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಳಚರಂಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 50,839 ರೂ. ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಪಿವಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್’ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪಿವಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್‌ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 75,000 ರು.ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸವನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ನಿಷೇಧಿತ ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋರಂ ಮಾಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 50,839 ರೂ. ದಂಡ

ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಯನಗರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಪ್ ವೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಪೋರಂ ಮಾಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇರೆಗೆ 50,839 ರು. ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
"ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಸ ಕೊಡಿ".. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಡೆಸೋ ದೇಶವಿದು
Related image2
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸ ನಮಗೆ ಬೇಡ: ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿ BSWML ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ!

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ

ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 35ರಂತೆ ಕಾಣುವ 75ರ ಚೆಲುವೆ! ಏನೀ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು? ಅಮ್ಮನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಮಗಳೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಕುಸಿತ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ ಸಾಕು: ಪಿಎಂ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ!