ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನೇ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ.
1. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಭೀತಿ (Salmonella)
ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ' ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷಾಹಾರಕ್ಕೆ (Food Poisoning) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಾಂತಿ, ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ 90% ರಷ್ಟು ಜೀರ್ಣವಾದರೆ, ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೇವಲ 50% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಬಯೋಟಿನ್ ಕೊರತೆ
ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಅವಿಡಿನ್' ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಬಿ-ವಿಟಮಿನ್ (ಬಯೋಟಿನ್) ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಈ ಅವಿಡಿನ್ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?
- ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು.
- ಗರ್ಭಿಣಿಯರು.
- ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು.
- ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಸಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಂದೇ ಈ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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