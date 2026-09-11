ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಟ್ರಿಕ್.
ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಫೋನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವು ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಕಠಿಣ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹ ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದಿರಲು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇಗನೇ ಡಿನ್ನರ್ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
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