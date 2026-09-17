ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೋಕೆ!
Cancer Risk: ನೀವು ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯೇ?
ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಕಾಫಿ ಆಗಿರಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದಿನವನ್ನು ಅದಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಕೊಳವೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
NCBI ಸಂಶೋಧನೆ
942 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರ ಮೇಲೆ NCBI ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ 1.68 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದವರು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನವು ಸುಮಾರು 50,000 ಇರಾನಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿತು.
ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನ್ನನಾಳದ ಒಳಪದರವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಶಾಖಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಅನ್ನನಾಳವು ಯಾವಾಗ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು?
ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳು ಅನ್ನನಾಳವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅಂಶ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಹಾವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ; ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚಹಾವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ?
IARC ಸಂಶೋಧನೆಯು 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
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