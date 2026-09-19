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- ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಾಕು.. ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಾಕು.. ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ
How to stop freezer frost: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಐಸ್ ಕೆರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ
ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ದಪ್ಪನೆಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯೊಳಗೆ (Ice Frost) ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರೀಜರ್ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ದಪ್ಪ ಐಸ್ ಶೀಟ್ ಜಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಕು ಅಥವಾ ಚಮಚದಿಂದ ಆ ಐಸ್ ಕೆರೆಯಲು ಹೋಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಯಾವುದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಒಳಹೋಗುವುದು: ಕೋಣೆಯ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿ ಫ್ರೀಜರ್ನೊಳಗಿನ ಶೀತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಾಗಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ (ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್) ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಗಿಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಸದಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಫ್ರೀಜರ್ ತುಂಬಾ ಬಿಳಿ ಹಿಮದಂತೆ ಐಸ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಡುವುದು: ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಹಬೆಯು (Steam) ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬುವುದು: ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ (Air Vents) ತಾಗಿಸಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ತೇವಾಂಶವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಮೆಯಾಗಿ ಐಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ (Drain) ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವುದು: ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕರಗಿದ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಸಿಲುಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ, ನೀರು ಹೊರಹೋಗದೆ ಫ್ರೀಜರ್ ತಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಐಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
1. 'ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್' ಟ್ರಿಕ್ (Dollar Bill Test)
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಒಂದು ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಆ ನೋಟನ್ನು ಎಳೆದು ನೋಡಿ. ನೋಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
2. ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ
ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಡಿ.
3. ಗಾಳಿಯಾಡುವ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ
ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ (75%) ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸಿ. ಹಿಂಭಾಗದ ಏರ್ ವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಇಂಚು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
4. ಡ್ರೈನ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ
ಫ್ರೀಜರ್ ತಳದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಐಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ (Drain hole) ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕರಗಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರೆಯಬೇಕು?
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರೆಯಬೇಕು?
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ ಅಥವಾ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ತಜ್ಞ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ.
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