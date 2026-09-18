₹26ರ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ₹30 GST ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕನ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ‘ಇಷ್ಟು GST ಹೇಗೆ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ Swiggy, ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು original price ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
₹26ರ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ₹30 GST ಹೇಗೆ?
ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ₹26ರ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ₹30 GST ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕನ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆರ್ಡರ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ GST ಮೊತ್ತವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು Swiggyಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
‘GST ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?'
ಗ್ರಾಹಕನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಲೆ ₹26 ಆಗಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ₹30 ಆಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳೂ ಇರಬಹುದು.
Swiggy ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ checkout ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ charges ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ delivery fee, handling fee, convenience fee, platform fee, packaging fee ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇರಬಹುದು.
Swiggy ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?
ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ Swiggy, ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು original price ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕಾಣುವ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಅಥವಾ discount ಬಳಿಕದ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿವಿಧ charges ಆಧರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆರ್ಡರ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು GST ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ
Swiggyಯ ಅಧಿಕೃತ terms ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಡರ್ಗೆ delivery, handling, convenience, platform, packaging ಮತ್ತು ಇತರ charges ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಈ charges ಆರ್ಡರ್ನ checkout ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ tax bill ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ merchant ಅಥವಾ delivery partner ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ Swiggy ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ₹230 ಇದ್ದ ಊಟ Swiggyನಲ್ಲಿ ₹436 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ
₹26ರ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ₹30 GST ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಇತರ charges ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತೆರಿಗೆಗಳೂ ಸೇರಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ checkoutನಲ್ಲಿ item price, discount, delivery fee, platform fee ಮತ್ತು tax breakup ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.