ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿತಾ? ಡೋಂಟ್ವರಿ.. ಅದರಲ್ಲೇ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ
ಮನೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರುಚಿಯಾದ, ತೆಳ್ಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ?
ಮನೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರುಚಿಯಾದ, ತೆಳ್ಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀರು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
1 ಲೀಟರ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು?
ಸುಮಾರು 1 ಲೀಟರ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 200 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುವಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಳುವಾಗಿಸಬೇಕು?
ಮೊದಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೋಸೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ
ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸುರಿಯುವ ಬದಲು, ಸುಮಾರು ¼ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ನಯವಾಗಿ, ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಟಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಉಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆಗೆ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಸರಿಯಾಗಿರಲು ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಮುಖ್ಯ.
ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ದೋಸೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಗರಿಗರಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಬಹುದು. ಇದು ದೋಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿದ ರವೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ತವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತವಾದ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಹರಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುವಷ್ಟು, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನಂತಿರದಷ್ಟು ಹದದಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ಉಳಿದ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ, ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್: ನೀರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಗುಟ್ಟು.
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