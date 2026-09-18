ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್, PCOS ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಎದುರಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರಿಗೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬರುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇದೀಗ ನಟಿ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ನೋವು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬರುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ತಾವು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
'ಪುರುಷರಿಗೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬರಲಿ ಎಂದು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ'
ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಪುರುಷರಿಗೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೇ 'ಪಿರಿಯಡ್ ರಜೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಪುರುಷರಿಗೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು, ಯಾರ ಟ್ಯಾಂಪೂನ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ವೇಳೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮುಜುಗರ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧದ ವಿಚಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
'ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು'
ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಹನಟರೊಬ್ಬರು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾಗ, 'ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ' ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿತು. ಆಗ ನಾನು ಕೂಡ 'ನನಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರಿಗೂ ಮಗಳಿದ್ದು, ಆಕೆಯೂ ತೀವ್ರವಾದ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಈ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹518 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೂ, ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ 'ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೋ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಶ್ರುತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸ್ಕಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ 'ಟ್ರೈನ್' ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಸದಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಕಾಶಮಲ್ಲೋ ಒಕ ತಾರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಶ್ರುತಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕಾ ವೀರವಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.