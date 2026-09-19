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- ಸತತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ಲಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ನಭಾ: ಆಸೆಯೆಲ್ಲಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆಯೇ!
ಸತತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ಲಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ನಭಾ: ಆಸೆಯೆಲ್ಲಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆಯೇ!
ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಕೊಂಚ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಭಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ರೆಡ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಭಾ
ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಡೀಪ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಶೈನಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಭಾ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್
ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಭಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪೋಸ್ಗಳು ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದಿವೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ಫೋಟೋಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ
ನಭಾ ನಟೇಶ್ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿಗೆ 'ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಂದಿನಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.
ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಯಣ
ಆ ನಂತರ ಡಿಸ್ಕೋ ರಾಜ, ಸೋಲೋ ಬ್ರದುಕೆ ಸೋ ಬೆಟರ್, ಅಲ್ಲುಡು ಅದರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಾಗಬಂಧಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ
2026ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ನಾಗಬಂಧಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ವಯಂಭು ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ
ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಸದ್ಯ 'ಸ್ವಯಂಭು' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್
ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಸದಾ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಕದ್ದಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
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