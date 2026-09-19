ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಾರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಗಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರು, ಪವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನೆಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಪವನ್ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೂ, ತಮಗೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿತರು.
ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ' ಅಷ್ಟಾಗಿ ಓಡದಿದ್ದರೂ ಪವನ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಾರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇದರ ಡೆಮೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು.
ಆಮೇಲೆ 'ತಮ್ಮುಡು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೆಲವು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸಿಂಗರ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈನ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ, ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಪವನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಈ ಹುಡುಗ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರುಗಳ ಕೆಳಗೂ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಡುಗಳು
ಇನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತೊಲಿ ಪ್ರೇಮ', 'ಸುಸ್ವಾಗತಂ' ಮುಂತಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.