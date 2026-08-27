ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು: ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಓಣಂ ಲುಕ್ ವೈರಲ್
ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಅವರ ಓಣಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲುಕ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ
ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ, ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ.. ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕವೇ ಚಿತ್ರರಸಿಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್’ ಮೂಲಕ ಯೂತ್ ಫೇವರಿಟ್
ನಭಾ ನಟೇಶ್ ‘ನನ್ನು ದೋಚುಕುಂದುವಟೇ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ‘ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್’ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಭಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
‘ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್’ ಬಳಿಕ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ‘ಡಿಸ್ಕೋ ರಾಜಾ’, ‘ಸೋಲೋ ಬದುಕೇ ಸೋ ಬೆಟರ್’, ‘ಅಲ್ಲುಡು ಅದುರ್ದ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮ್ಯಾಟ್ರೋ’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್
ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಓಣಂ ಲುಕ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಇದೀಗ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಓಣಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲುಕ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗಂಟ್ ಲುಕ್
ನಭಾ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗಂಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ‘ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು’ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಅವರ ಈ ಓಣಂ ಲುಕ್ಗಳೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
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