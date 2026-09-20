ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಅವರು ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಗುಲಾಬಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ..
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ, ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಿನ್ನೆ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ‘ಗುಲಾಬಿ’ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳವರೆಗೆ.. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಚಾರ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಡ್ರೀಮ್ ಸಿನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಗುಲಾಬಿ’ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಗುಲಾಬಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀವಿ ಮನರಂಜನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಿನ್ನೆ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯನಟ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ‘ಮಣಿ ಮಣಿ’, ‘ಮಣಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೇ, 'ವಂಶಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯಿಸು' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ‘ಗುಲಾಬಿ’ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ‘ಗುಲಾಬಿ’ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರಂತೆ. “ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಾಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಗಲೇ ಅವರು ನನಗೆ ಏಂಜೆಲ್ನಂತೆ ಅನಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, 'ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ತಾನು ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶುರುವಾಯಿತು' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋನ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇಜರ್ಗಳೇ ಸಂವಹನದ ಸೇತುವೆ!
ಇಂದಿನಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇಲ್ಲದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಹನ ಪೇಜರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ತಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಂದಿನಿ, ರಾಜಾ, ರವಿರಾಜಾ, ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಡಾಬಾಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಐ ಲವ್ ಯೂ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೇನೇ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿವಾಯಿತು!
ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿತೇ ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಸಹಜ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಯಿತು' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ‘ಗುಲಾಬಿ’ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ, ‘ನಿನ್ನೆ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನ ಭೇಟಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತು. ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಅಪರೂಪದ ನೆನಪುಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.