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- Tatto ಕಥೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆ: ಮೈಮೇಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಹಚ್ಚೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ Bigg Boss ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ
Tatto ಕಥೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆ: ಮೈಮೇಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಹಚ್ಚೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ Bigg Boss ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಿನ ಸಂಕೇತ, ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದ ಟ್ಯಾಟೂಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ಯಾಟೂ ಪ್ರೇಮಿ ಸೌಂದರ್ಯ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13 (Bigg Boss 13)ರ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ, ಟ್ಯಾಟೂ ಮೂಲಕವೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಯೂಟಿಯೇ ಮಂದಳೂರು ಮೂಲದ, ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ಹೌದು. ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮೈತುಂಬಾ ಇರುವ ಹಚ್ಚೆಯ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಉಸಿರಿನ ಸಂಕೇತ
Tatto ಕಥೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆ ಎನ್ನುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಟ್ಯಾಟೂ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈತುಂಬಾ ಇರುವ ಟ್ಯಾಟೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಪಾಸ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಒಂದು ಉಸಿರಿನ ಸಂಕೇತ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ ಸೌಂದರ್ಯ
ಒಂದು ಬುದ್ಧನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾಟೂ ಒಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯಂಗೆ ನೃತ್ಯವೇ ಸುಂದರ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಸರಿನ ನನಗೆ ನೃತ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿತು
ಇನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ (Bigg Boss Soundarya Shetty) ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹುಡುಗಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಸ್ಕಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಇರೋದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವಳು. ನನಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ’’ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ವೈಬ್
‘’ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತೂಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ, ನೈಟ್ ಲೈಫ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ವೈಬ್ ಎಂದಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ತರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಟೂಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ’’ ಎಂದಿದ್ದರು ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ
‘’ನಾನು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೈಂಡ್ನಿಂದ ಆಡೋಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯೂನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದ್ದ ‘ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ 16’ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಿದೆ’’ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ.
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