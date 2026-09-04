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- ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್.. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್.. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆಲಿಯಾ ತನ್ನ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಲಿಯಾ ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಆ ‘ಚೂಟಿ ಚೆಲುವೆ’, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬೆಡಗಿ, ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋದ ಆಲಿಯಾ, ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಫೇವರೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತಿಂತಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸುನಾಮಿ!
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಲಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿ!
ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂದರೆ ಅದು ‘ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್’ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ‘ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್’ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವರೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ‘ಕಲ್ಕಿ’ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣ?
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಲಕ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಬರೀ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ‘ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ‘ಕಲ್ಕಿ 2’ ನಲ್ಲೂ ಆಲಿಯಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ – ಹೀಗೆ ಆಲಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
‘ಆಲ್ಫಾ’ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸೌತ್ ಸಪೋರ್ಟ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ‘ಆಲ್ಫಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಆಲಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಆಲಿಯಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ‘ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’ಗಳು ಆಲಿಯಾರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿಂಹಾಸನದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಸೀತಾ ಈಗ ‘ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಸ್ಟಾರ್!
‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆಲಿಯಾ ತನ್ನ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಲಿಯಾ ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದು, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ‘ಬಿಗ್ ಗೇಮ್’ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!
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