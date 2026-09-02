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- ಓ ಮೈ ಗಾಡ್!.. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ಓ ಮೈ ಗಾಡ್!.. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಕಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ಗುಸುಗುಸು ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅವರು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ..
Trisha Krishnan New movie announcement, Who is Hero? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಂಚಲನ: ಲಂಡನ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಹವಾ! ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂಲಕ 'ಕ್ವೀನ್' ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಕುಂದವೈ' ಆಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಳೆಗಾಲದ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ತ್ರಿಷಾ ಒಂದು ಹಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಈಗ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ನಟನೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ!
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಕಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ಗುಸುಗುಸು ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅವರು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಈ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಷಾ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವಂತಹ 'ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ!
ಮೂವರು ನಟಿಯರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ:
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ 'ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್' (ದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿ) ಈಗ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ತಮಿಳು ಪಯಣ:
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್' ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಚೆಫ್' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೆನನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಹೌದು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂಜಿನ ನಗರಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಗೂಢತೆ, ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿವೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ:
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತ್ರಿಷಾ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದವು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ತ್ರಿಷಾ, ಅತ್ತ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಶ್ಯಂ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತ್ರಿಷಾ ಪಾಲಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಮಂತ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೋಕದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
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