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- 23 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು, ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಫೈನಲ್, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ YouTubeನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
23 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು, ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಫೈನಲ್, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ YouTubeನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಷ್ಟ, ಅವಮಾನ, ಕಣ್ಣೀರು, ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಾದ ತಾರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಾರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಷ್ಟ, ಅವಮಾನ, ಕಣ್ಣೀರು, ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಾದ ತಾರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ್ದ ಈ ಕುಟುಂಬ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸುಮಾರು ₹23 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾಗವನ್ನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ
ತಾರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯವರಿಂದ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಅದೇ ಜೋಡಿ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ, YouTube ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ? ಒಂದು ವೀಡಿಯೊದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
YouTube ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂದೇನಲ್ಲ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ YouTube ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಕಂಟೆಂಟ್, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ಜೀವನ ನೋಡಿ, "ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. YouTube ಆದಾಯವು ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವ್ಯೂವ್ಸ್, ವೀಕ್ಷಕರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
10 ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್ಗೆ ₹30-40 ಸಾವಿರ?
ತಾರೇಶ್ ಹೇಳಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೊ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಧರಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹30,000ರಿಂದ ₹40,000 ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
Shortsನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ
YouTube Shorts ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಂದು Shorts ವೀಡಿಯೊ 10 ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ₹2,000ರಿಂದ ₹3,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ವೀವ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
1-2 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದರೂ ಹಣ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು
YouTubeನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಆದಾಯದ ಖಾತರಿ ಅಲ್ಲ. ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 20 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೀವ್ಸ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ YouTube ಆದಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗಿಂತ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಸಿಗುವ ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತೂಹಲವೇ ವೈರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಗನೆ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಜನರ ಕುತೂಹಲವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಾರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಶಾಪಿಂಗ್, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಗಳು, ಮಗುವಿನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುತೂಹಲವೇ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ನಮಗಿರುವಂತೆ, ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮನೋಭಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'Work From Home' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ: ತಾರೇಶ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾರೇಶ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಹಣ ಕೇಳುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಲಹೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, "ನಾವು YouTubeನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. YouTube ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಲಿಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
YouTube ಶುರು ಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೇಕೇ?
ಹೊಸದಾಗಿ YouTube ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತಾರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ₹500-₹1,000 ಒಳಗಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು Instagram Reels ಅಥವಾ YouTube Shorts ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ Long Videoಗಳತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Consistency ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ
YouTubeನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಒಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೊ ಹಾಕಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೀವ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. YouTubeನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. "ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಸದಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಿಂದ ₹23 ಲಕ್ಷದ ಕಾರಿನವರೆಗೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಕುಟುಂಬ, ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ₹23 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಗುರುತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆ ಇಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
YouTube ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ
ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, YouTube ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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