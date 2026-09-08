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- ಅಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಭೇಟಿ; 'ಈ ಪ್ರಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದು' ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಅಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಭೇಟಿ; 'ಈ ಪ್ರಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದು' ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ?
samantha ruth prabhu visits sadguru s Isha foundation: ಸದ್ಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಈಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಮಂತಾ ಭೇಟಿ
Samantha Ruth Prabhu: ಸದ್ಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಈಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸದ್ಗುರು ಭೇಟಿ
ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಗೋಶಾಲೆಯ ಕರುಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿ, ಭೋಜನ ಸವಿದು, ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಶಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ Insta post, ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈಶದ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕದ 5 ವರ್ಷಗಳು ನನಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ, ಕಲಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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