ಅಂದಕ್ಕೇ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಲುಕ್.. ಅಚ್ಚು ಗೋಪಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ!
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಬೆಡಗಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ರಾಧೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಗೋಪಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಬೆಡಗಿ
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಬೆಡಗಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಸಖತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕಿಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಈ ನಟಿಗೆ ಬಳಿಕ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಬೆಡಗಿ, ಬಳಿಕ ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯೂತ್ ಫೇವರಿಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್
ರವಿತೇಜ ಜೊತೆಗಿನ ‘ಧಮಾಕಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಯುವಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫೇವರಿಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ಧಮಾಕಾ’ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ‘ಗುಂಟೂರು ಖಾರಂ’, ನಿತಿನ್ ಜೊತೆ ‘ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್’, ‘ರಾಬಿನ್ಹುಡ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ
‘ಕಿಸ್’ ಹಾಗೂ ‘ಭರಾಟೆ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾದ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಇದೀಗ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ‘ಪರಾಶಕ್ತಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚು ಗೋಪಿಕೆ
ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಗೋಪಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಲುಕ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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